Prevenzione, a Napoli l'alberghiero Ferraioli "A Tavola con la Lilt" (Di lunedì 22 marzo 2021) Aperitivo, antipasto, primo, secondo, dessert e vino. Sei portate in gara per sei classi, ognuna impegnata su un tema diverso ma con un denominatore comune: i corretti stili alimentari, la Prevenzione a Tavola. E' giunto così alla sua IV edizione l'evento-concorso "A Tavola con la Lilt" che anche per quest'anno, sebbene in modalità remota, ha visto protagonisti gli studenti delle V classi dell'alberghiero di Napoli "Antonio Esposito Ferraioli" guidato da Rita Pagano, impegnati su progetto redatto e organizzato della Commissione Salute dell'istituto coordinato dalla professoressa Sandra Molinari e dai docenti Renata Maresca e Gianluca Tiberino insieme con Antonella Venezia, nutrizionista della Lilt Napoli. Moderato da Nello Ciabatti, ...

