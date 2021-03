Paura in Sicilia, primo caso di variante nigeriana. In isolamento un immigrato scappato da un hotspot (Di lunedì 22 marzo 2021) Paura per la variante nigeriana. Il primo caso registrato in Sicilia fa temere per l’alto numero di immigrati nei centri di accoglienza. E l’ondata incontrollata di sbarchi quotidiani. A Messina il primo caso di variante nigeriana Il primo caso in Sicilia della pericolosa variante al covid 19 è stato scoperto a Messina. Si tratta di un minorenne, 16 anni, originario della Guinea. Ora si trova isolato nel reparto di malattie infettive del Policlinico messinese. Il minorenne africano, era ospite di un centro di accoglienza in Sicilia, dal quale era fuggito con un amico. Contagiato un 16enne africano fuggito da un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021)per la. Ilregistrato infa temere per l’alto numero di immigrati nei centri di accoglienza. E l’ondata incontrollata di sbarchi quotidiani. A Messina ildiIlindella pericolosaal covid 19 è stato scoperto a Messina. Si tratta di un minorenne, 16 anni, originario della Guinea. Ora si trova isolato nel reparto di malattie infettive del Policlinico messinese. Il minorenne africano, era ospite di un centro di accoglienza in, dal quale era fuggito con un amico. Contagiato un 16enne africano fuggito da un ...

