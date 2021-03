Ora è ufficiale: il Frosinone esonera Nesta (Di lunedì 22 marzo 2021) Come ormai annunciato, è ufficiale l’esonero di Alessandro Nesta dalla panchina del Frosinone. Questo il comunicato dei ciociari: “Il Frosinone Calcio comunica di aver sollevato Alessandro Nesta ed il suo staff dalla guida tecnica della prima squadra. La Società ringrazia il mister ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto ed augura loro il meglio per il futuro professionale”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Come ormai annunciato, èl’esonero di Alessandrodalla panchina del. Questo il comunicato dei ciociari: “IlCalcio comunica di aver sollevato Alessandroed il suo staff dalla guida tecnica della prima squadra. La Società ringrazia il mister ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto ed augura loro il meglio per il futuro professionale”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA Honda, Marc Marquez non correrà in Qatar Lo comunica il team attraverso una nota ufficiale #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - SkyItalia : Ora è ufficiale: è arrivata l’investitura del Capitano. #SperavoDeMorìPrima – La serie su Francesco @Totti, dal 19… - fanpage : ?? ULTIM'ORA #AstraZeneca, l'annuncio ufficiale dell'Agenzia europea per i medicinali. - Michy_92 : RT @SkySportMotoGP: ULTIM'ORA Honda, Marc Marquez non correrà in Qatar Lo comunica il team attraverso una nota ufficiale #SkyMotoGP #MotoGP… - micheled2869 : RT @andcapocci: Il vaccino AZ nei test USA funziona al 79% (anziani inclusi) con un intervallo di 4 settimane tra le dosi. Quindi è inutile… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale Calciomercato Milan, ora è anche ufficiale: Simakan al Lipsia La società tedesca, tramite il proprio sito web ufficiale , ha annunciato l'ingaggio del centrale francese. Simakan , come pubblicato nel comunicato ufficiale odierno, ha firmato un contratto che lo ...

Canal+ si espande in Africa sbarcando in Etiopia Canal+ è già presente in 25 paesi del continente africano e ora vuole aprirsi a un nuovo bacino di ... documentari, serie, cinema etiope e sport, utilizzando la lingua ufficiale, l'amarico, ma in ...

Ora è ufficiale: Paul Eboua torna alla Vuelle Primo Comunicazione L'Aquila 1927, ufficiale il ritorno di Damiano Zanon Il club rossoblù rinforza la propria retroguardia con un acquisto di spessore: è fatta per il ritorno di Damiano Zanon dopo l'addio di quest'estate.

Ultim’ora MotoGp: ufficiale Marc Marquez salta il Gp Qatar Lo spagnolo non ci sarà nel Gp inaugurale di questo Mondiale 2021 di MotoGp sul circuito di Losail in Qatar. Marc Marquez non correrà il Gp Qatar, appuntamento inaugurale di que ...

La società tedesca, tramite il proprio sito web, ha annunciato l'ingaggio del centrale francese. Simakan , come pubblicato nel comunicatoodierno, ha firmato un contratto che lo ...Canal+ è già presente in 25 paesi del continente africano evuole aprirsi a un nuovo bacino di ... documentari, serie, cinema etiope e sport, utilizzando la lingua, l'amarico, ma in ...Il club rossoblù rinforza la propria retroguardia con un acquisto di spessore: è fatta per il ritorno di Damiano Zanon dopo l'addio di quest'estate.Lo spagnolo non ci sarà nel Gp inaugurale di questo Mondiale 2021 di MotoGp sul circuito di Losail in Qatar. Marc Marquez non correrà il Gp Qatar, appuntamento inaugurale di que ...