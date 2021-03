Niger | 40 civili uccisi in vari attacchi al confine con il Mali

(Di lunedì 22 marzo 2021) Almeno 40sono rimastiina seguito di una serie dicompiuti domenica 21 marzo contro diversi villaggi alcon il. La notizia, confermata all’agenzia di stampa Afp dae fonti locali, racconta solo l’ultimo massacro registrato quest’anno ai danni della popolazione civile nel Sahel. Al momento, l’attacco non è stato rivendicato da alcun gruppo. Un imprecisato numero di individui armati non identificati ha attaccato ieri i villaggi di Intazayene, Bakorate e Wistane, oltre ad alcune altre località nei pressi di Akifakif, nel dipartimento di Tillia della regione di Tahoua. “Uomini armati sono arrivati a bordo di alcune moto e hanno sparato su tutto ciò che si muoveva”, hanno raccontato alcuni funzionari eletti a livello locale ...

Advertising

sulsitodisimone : RT @RSInews: Niger, uccisi più di 20 civili - RSInews : Niger, uccisi più di 20 civili - teletext_ch_it : Niger, uccisi più di 280 civili - DomenicoMazzil5 : RT @agensir: #Niger: Unicef condanna uccisione di 58 civili, tra cui 6 bambini - ottovanz : RT @agensir: #Niger: Unicef condanna uccisione di 58 civili, tra cui 6 bambini -

Ultime Notizie dalla rete : Niger civili

Vatican News

Niamey (Agenzia Fides) " Una vera e propria guerra psicologica è condotta contro inell'area di Bomoanga al confine tra ile il Burkina Faso dove, nella notte tra il 17 e il 18 settembre del 2018, era stato rapito da miliziani jihadisti p. Pierluigi Maccalli, il ......e. Il Sahel, infatti, 'rappresenta un'area di sempre maggiore rilevanza strategica per l'Europa - ha affermato Guerini - e l'Italia è impegnata sia con una missione bilaterale in, la ...Tempo di lettura stimato: < 1 minuto. Almeno 40 civili sono stati uccisi ieri in Niger nell’attacco ai villaggi di Intazayene, Bakorat e Akifakif, nel dipartimento nordoccidenta ...Niamey (Agenzia Fides) – Una vera e propria guerra psicologica è condotta contro i civili nell’area di Bomoanga al confine tra il Niger e il Burkina Faso dove, nella notte tra il 17 e il 18 settembre ...