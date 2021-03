Mancini: «I nazionali dell’Inter? Aspettiamo novità. Siamo fiduciosi di averli» (Di lunedì 22 marzo 2021) Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi affrontati, quello dei nazionali dell’Inter. Gli è stato chiesto se si uniranno alla squadra. Ha risposto: “Stiamo attendendo quel che accadrà, pare siano liberi visto che gli altri nazionali sono partiti per altre destinazioni. Vediamo se è possibile averli fra oggi, domani e mercoledì. Mi dispiace non averli ma Siamo fiduciosi. Siamo tanti”. Su Pirlo: “Questa è la vita dell’allenatore purtroppo. Si attraversano momenti di gioia, di felicità. Alle volte non si riesce a trasmettere. La frustrazione deve durare il minimo possibile, bisogna pensare positivo sapendo che nel calcio succede anche questo. Se tutte le cose fatte venissero bene… Non è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) Il ct della Nazionale italiana, Roberto, ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi affrontati, quello dei. Gli è stato chiesto se si uniranno alla squadra. Ha risposto: “Stiamo attendendo quel che accadrà, pare siano liberi visto che gli altrisono partiti per altre destinazioni. Vediamo se è possibilefra oggi, domani e mercoledì. Mi dispiace nonmatanti”. Su Pirlo: “Questa è la vita dell’allenatore purtroppo. Si attraversano momenti di gioia, di felicità. Alle volte non si riesce a trasmettere. La frustrazione deve durare il minimo possibile, bisogna pensare positivo sapendo che nel calcio succede anche questo. Se tutte le cose fatte venissero bene… Non è ...

