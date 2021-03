Lutto nel mondo della Formula 1, morto Johnny Dumfries: fu compagno di Senna in Lotus (Di lunedì 22 marzo 2021) Lutto nel mondo della Formula 1. A 62 è morto Johnny Dumfries, ex pilota e compagno di Ayrton Senna in Lotus nel 1986. Di famiglia aristocratica, il suo vero nome era John Colum Crichton-Stuart e fino al 1993 era noto come Conte di Dumfries. Per inseguire la passione per il motorsport il settimo marchese di Bute rinunciò ai privilegi del suo status e riuscì così a debuttare in Formula 1 senza però brillare: appena tre i punti conquistati nella stagione 1986. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021)nel1. A 62 è, ex pilota edi Ayrtoninnel 1986. Di famiglia aristocratica, il suo vero nome era John Colum Crichton-Stuart e fino al 1993 era noto come Conte di. Per inseguire la passione per il motorsport il settimo marchese di Bute rinunciò ai privilegi del suo status e riuscì così a debuttare in1 senza però brillare: appena tre i punti conquistati nella stagione 1986. SportFace.

