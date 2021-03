Live – Non è la D’Urso, Dayane Mello lancia una stoccata a Francesco Oppini. E a proposito del rapporto con Rosalinda Cannavò… (Di lunedì 22 marzo 2021) Dayane Mello lancia una stoccata a Francesco Oppini. Ebbene sì, ieri sera l’ex protagonista del Gf Vip 5 è stata ospite a Live – Non è la D’Urso, dove ha avuto modo di chiarire un po’ di cose successe durante i 6 mesi in Casa. Con Francesco siamo diventati subito amici, con lui c’era tanta chimica. In un mese e mezzo ci siamo super divertiti. La cosa che mi è dispiaciuta di più è stata sentirlo parlare del modo in cui ha parlato ed esprimersi come si è espresso. Non ci siamo mai “provati”. Sa come fare, sa come prendere una donna. Ma è molto innamorato di Cristina però gli piace giocare, è un giocherellone. Sicuramente se ha giocato con me giocherà con altre donne, è possibile, chi lo sa?! Una stoccata bella pesante ... Leggi su isaechia (Di lunedì 22 marzo 2021)una. Ebbene sì, ieri sera l’ex protagonista del Gf Vip 5 è stata ospite a– Non è la, dove ha avuto modo di chiarire un po’ di cose successe durante i 6 mesi in Casa. Consiamo diventati subito amici, con lui c’era tanta chimica. In un mese e mezzo ci siamo super divertiti. La cosa che mi è dispiaciuta di più è stata sentirlo parlare del modo in cui ha parlato ed esprimersi come si è espresso. Non ci siamo mai “provati”. Sa come fare, sa come prendere una donna. Ma è molto innamorato di Cristina però gli piace giocare, è un giocherellone. Sicuramente se ha giocato con me giocherà con altre donne, è possibile, chi lo sa?! Unabella pesante ...

