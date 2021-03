Juventus, Allegri torna a parlare: “Pirlo? Sta facendo bene” (Di lunedì 22 marzo 2021) Proprio dopo la sconfitta della Juventus contro il benevento, si è finalmente rivisto davanti alle telecamere Massimiliano Allegri. L’ex tecnico bianconero dopo l’esperienza a Torino si è preso un periodo di pausa anche se la sua voglia di tornare protagonista è sembrata decisamente evidente. Ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’ l’ex Milan ha riservato alcune parole riguardo il suo futuro: “Ritorno alla Juve? Ora è impossibile dirlo, ma poi c’è Andrea che secondo me sta facendo bene. Cosa manca alla Juve per tornare in finale di Champions? Non lo so. Una cosa che mi ha insegnato Fabio Capello è che vedendo i giocatori dall’esterno forse li avrei mandati via, mentre allenandoli poi è un’altra cosa. Come faccio a dire cosa manca? Io dico che la Juventus ha ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Proprio dopo la sconfitta dellacontro ilvento, si è finalmente rivisto davanti alle telecamere Massimiliano. L’ex tecnico bianconero dopo l’esperienza a Torino si è preso un periodo di pausa anche se la sua voglia dire protagonista è sembrata decisamente evidente. Ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’ l’ex Milan ha riservato alcune parole riguardo il suo futuro: “Ritorno alla Juve? Ora è impossibile dirlo, ma poi c’è Andrea che secondo me sta. Cosa manca alla Juve perre in finale di Champions? Non lo so. Una cosa che mi ha insegnato Fabio Capello è che vedendo i giocatori dall’esterno forse li avrei mandati via, mentre allenandoli poi è un’altra cosa. Come faccio a dire cosa manca? Io dico che laha ...

