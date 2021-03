GEL prosegue lo share buy-back

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – GEL ha reso noto che nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2020, ha acquistato, tra l’11 e il 19 marzo 2021, complessive 5.000 azioni proprie ad un prezzo medio pari a 0,9225 euro, per un controvalore complessivo di 4.612,50 euro. A seguito degli acquisti comunicati, al 19 marzo la società attiva in Italia nel mercato del water treatment, detiene complessivamente 59.375 azioni proprie, pari a circa lo 0,8255% del capitale sociale. Intanto, in Borsa, GEL amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 0,93 euro. (Foto: © alessandro0770 123RF)

Ultime Notizie dalla rete : GEL prosegue

Teleborsa

