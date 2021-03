Daydreamer, anticipazioni 23 marzo: l'intervento di Bulut (Di lunedì 22 marzo 2021) L'intervento di Bulut si rivelerà fondamentale per i membri della Fikri Harika a Daydreamer. Le anticipazioni relative alla puntata in onda domani 23 marzo, rivelano che il ragazzo si presenterà in commissariato in qualità di avvocato e mostrando alla polizia i documenti che attestano l'innocenza di tutti loro, riuscirà a far scarcerare Deren, Ceycey, Muzzafer e Deniz. Nel frattempo, Sanem e Can, dopo essere tornati alla tenuta verranno a conoscenza dell'irruzione della polizia in seguito alla denuncia di Cemal ed ovviamente chiederanno a tutti il motivo per il quale l'uomo ha deciso di denunciare tutti loro. Daydreamer, trama 23 marzo: Bulut riesce a far scarcerare i membri della Fikri Harika Yigit ha messo in atto il suo piano per distruggere la ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 22 marzo 2021) L'disi rivelerà fondamentale per i membri della Fikri Harika a. Lerelative alla puntata in onda domani 23, rivelano che il ragazzo si presenterà in commissariato in qualità di avvocato e mostrando alla polizia i documenti che attestano l'innocenza di tutti loro, riuscirà a far scarcerare Deren, Ceycey, Muzzafer e Deniz. Nel frattempo, Sanem e Can, dopo essere tornati alla tenuta verranno a conoscenza dell'irruzione della polizia in seguito alla denuncia di Cemal ed ovviamente chiederanno a tutti il motivo per il quale l'uomo ha deciso di denunciare tutti loro., trama 23riesce a far scarcerare i membri della Fikri Harika Yigit ha messo in atto il suo piano per distruggere la ...

