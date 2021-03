Cosenza | polemiche per il blitz di Morra al centro vaccini “I miei suoceri non c’entrano | uno è morto e l’altra è stata vaccinata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente della Commissione antimafia, Nicola, nella giornata di sabato si è presentato negli uffici del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale diper protestare contro i ritardi della campagna di vaccinazione in Calabria e le inefficienze del sistema di prenotazione. L’episodio è avvenuto nel complesso di Serra Spiga dove ha sede la Centrale operativa territoriale, il cui responsabile, Mario Marino, ha accusato un malore subito dopo quella che ha definito una vera e propria “aggressione verbale” da parte del parlamentare. Il dirigente medico, a cui la scorta diha chiesto il documento di identità per identificarlo, ha spiegato al Fatto.it di volerlo denunciare “per abuso di potere” e ha riferito chesi sarebbe presentato nell’edificio per capire perché “due suoi ...