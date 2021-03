Chi è Sandra Nilsson, la giovane fidanzata di Roberto Cavalli? (Di lunedì 22 marzo 2021) Ecco chi è Sandra Nilsson, la fidanzata del noto stilista Roberto Cavalli Sandra Nilsson è una modella, nota soprattutto per essere la compagna del famoso e stimato stilista Roberto Cavalli. Non sono molte le informazioni che si conoscono sulla donna. Sappiamo che è nata il 17 febbraio 1985 a Ystad, in Svezia. Il suo debutto nel mondo della moda avvenne quando aveva solamente 14 anni, grazie alla sua incredibile bellezza fu notata da una famosa ed importante azienda francese. Il primo contratto ufficiale nel mondo della moda lo firmò quando aveva 16 anni che la fece esordire come modella in Svezia. Fu eletta Miss Salming nel suo Paese, a Malta conquistò il titolo di Miss World Bikini Model. Negli anni è stata eletta anche ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 22 marzo 2021) Ecco chi è, ladel noto stilistaè una modella, nota soprattutto per essere la compagna del famoso e stimato stilista. Non sono molte le informazioni che si conoscono sulla donna. Sappiamo che è nata il 17 febbraio 1985 a Ystad, in Svezia. Il suo debutto nel mondo della moda avvenne quando aveva solamente 14 anni, grazie alla sua incredibile bellezza fu notata da una famosa ed importante azienda francese. Il primo contratto ufficiale nel mondo della moda lo firmò quando aveva 16 anni che la fece esordire come modella in Svezia. Fu eletta Miss Salming nel suo Paese, a Malta conquistò il titolo di Miss World Bikini Model. Negli anni è stata eletta anche ...

