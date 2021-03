Amazon | viaggio tra gli interinali Colleferro | ‘Siamo stati illusi’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 marzo 2021) C’è chi parla di mille, chi di 2mila. Tra gli ex lavoratoridinon rinnovati e mandati a casa alla fine di dicembre le voci si rincorrono. Ad oggi, però, non sono state comunicate stime ufficiali sui contratti di somministrazione non prorogati nel neonato polo logistico costruito in tempi record nella cittadina in provincia di Roma, tra la discarica di Colle Fagiolara e il monumento naturale della Selva di Paliano e Mola di Piscoli, lungo la strada del vino cesanese. Tutto tace anche dall’Adecco, l’agenzia per il lavoro che si occupa delle selezioni e ha assunto il personale per il primo ‘picco’ del nuovo stabilimento, che non risponde alla richiesta dei numeri ufficiali inoltrata dall’agenzia di stampa Dire. Tra gli addetti ai lavori italiani del colosso di Seattle lo chiamano così, ‘picco’, il periodo che ...