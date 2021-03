(Di lunedì 22 marzo 2021) Torino, 22 mar. - (Adnkronos) - ''L'i nostrie quelli dei fornitori di servizi di consegna è laassoluta''. Così, nel giorno dello sciopero nazionale promosso dai sindacati, ladi, Mariangela Marseglia, in un lettera aiin cui sottolinea che ''inrispettiamo il diritto di ogni individuo ad esprimere la propria posizione e voglio ringraziare personalmente i colleghi e idei fornitori dei servizi di consegna che ogni giorno lavorano per assicurare che possiate ricevere i vostri ordini'' ''L'emergenza sanitaria tutt'ora in corso ha avuto un grande impatto sulla vita di tutti noi'', prosegue sottolineando che ...

Advertising

fisco24_info : Amazon, country manager a clienti: 'Impegno verso dipendenti è nostra priorità': ''L’impegno verso i nostri dipende… - TV7Benevento : Amazon, country manager a clienti: 'impegno verso dipendenti è nostra priorità'... - Adnkronos : #Amazon, country manager a clienti: 'Impegno verso dipendenti è nostra priorità' - PCagnan : Sciopero Amazon, la lettera della country manager Mariangela Marseglia ai clienti - nordesteconomia : Sciopero Amazon, la lettera della country manager Mariangela Marseglia ai clienti - Nord Est Economia -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon country

Adnkronos

La lettera dellamanager di.it e.es Mariangela Marseglia rivolta ai clienti in merito allo sciopero odierno: Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi della redazione di ...È il messaggio contenuto in una lettera dellamanager di.it e.es, Mariangela Marseglia, rivolta ai clienti della piattaforma di commercio elettronico in merito allo sciopero ...Condividi questo articolo:Torino, 22 mar. – (Adnkronos) – ”L’impegno verso i nostri dipendenti e quelli dei fornitori di servizi di consegna è la nostra priorità assoluta”. Così, nel giorno dello scio ...Per la prima volta in Italia, i dipendenti di Amazon incrociano le braccia. Addetti degli hub e addetti alle consegne, i driver, circa 30-40mila in tutta Italia, sono oggi fermi per 24 ...