AdMaiora con Agid per progetto di comunicazione (Di lunedì 22 marzo 2021) Ad Maiora, attiva nel digital marketing dal 1997, è stata selezionata da Agid, a seguito di bando di gara, per la comunicazione e la strategia Seo del programma sull’identità digitale. L’attività di realizzazione contenuti rappresenta una nuova sfida per il team: l’obiettivo è raccontare il programma ai cittadini, alla Pubblica amministrazione e alle aziende, attraverso una strategia di contenuti ottimizzati Seo e la creazione di materiale, editoriale e multimediale, per il sito web. Oltre alla creazione di una content strategy, Ad Maiora offrirà un servizio di monitoring per analizzare il cambiamento di percezione online e intervenire con contenuti mirati a rispondere alle domande che emergono online. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Ad Maiora, attiva nel digital marketing dal 1997, è stata selezionata da, a seguito di bando di gara, per lae la strategia Seo del programma sull’identità digitale. L’attività di realizzazione contenuti rappresenta una nuova sfida per il team: l’obiettivo è raccontare il programma ai cittadini, alla Pubblica amministrazione e alle aziende, attraverso una strategia di contenuti ottimizzati Seo e la creazione di materiale, editoriale e multimediale, per il sito web. Oltre alla creazione di una content strategy, Ad Maiora offrirà un servizio di monitoring per analizzare il cambiamento di percezione online e intervenire con contenuti mirati a rispondere alle domande che emergono online. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fisco24_info : AdMaiora con Agid per progetto di comunicazione: Ad Maiora, attiva nel digital marketing dal 1997, è stata selezion… - Dontlookback81 : RT @_heyjade_: Non so chi sia l’autore, né chi sia la bambina. Ma questa foto rappresenta tutto ciò che di buono possiamo fare nella nostra… - _heyjade_ : Non so chi sia l’autore, né chi sia la bambina. Ma questa foto rappresenta tutto ciò che di buono possiamo fare nel… - _admaiora__ : RT @Luna1992m: 'La beneficenza si fa in silenzio ' Eppure grazie alla pubblicità, l'associazione a cui abbiamo donato, è riuscita ad otten… - _admaiora__ : ?????? BISOGNA INIZIARE CON #tommasozorzi #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : AdMaiora con Idrogel per ripristinare cartilagine ginocchio danneggiata - ... l'analisi della citotossicità dei materiali con le principali cellule della cartilagine, i ...di BioRobotica - fa parte dell'attività di ricerca condotta all'interno del progetto europeo H2020 ADMAIORA ...

Medicina rigenerativa, Sant'Anna e Rizzoli creano nuovo idrogel ... l'analisi della citotossicità dei materiali con le principali cellule della cartilagine, i ...di BioRobotica " fa parte dell'attività di ricerca condotta all'interno del progetto europeo H2020 ADMAIORA ...

AdMaiora con Agid per progetto di comunicazione Adnkronos Juve Women, infortunio poco prima della Fiorentina: le ultime Subito gogna, il Var piace solo contro la Juve'. L'Osservatorio Romano con Zampini: 'Juve, cresci! Juve, disastro Champions. Ma se rinviassimo noi con 4 positivi.'. L'Osservatorio Romano: 'Così nacque ...

Salerno Basket ‘92, rinviata la trasferta di Taranto: testa al Cercola Salerno – La Todis Salerno ’92 non scenderà in campo al PalaMazzola contro la Lowengrube Ad Maiora Taranto. Il match della terza giornata, originariamente previsto per sabato 20 marzo alle 19, è stato ...

... l'analisi della citotossicità dei materialile principali cellule della cartilagine, i ...di BioRobotica - fa parte dell'attività di ricerca condotta all'interno del progetto europeo H2020...... l'analisi della citotossicità dei materialile principali cellule della cartilagine, i ...di BioRobotica " fa parte dell'attività di ricerca condotta all'interno del progetto europeo H2020...Subito gogna, il Var piace solo contro la Juve'. L'Osservatorio Romano con Zampini: 'Juve, cresci! Juve, disastro Champions. Ma se rinviassimo noi con 4 positivi.'. L'Osservatorio Romano: 'Così nacque ...Salerno – La Todis Salerno ’92 non scenderà in campo al PalaMazzola contro la Lowengrube Ad Maiora Taranto. Il match della terza giornata, originariamente previsto per sabato 20 marzo alle 19, è stato ...