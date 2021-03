Vaccini, la corsa riparte tra lunghe code e rinunce. Una nonnina di 95 anni: 'Tre ore per la mia dose' (Di domenica 21 marzo 2021) ANCONA - Fino a tre ore di tempo per portare a termine l'iter completo della vaccinazione , alla quale però solo in pochi hanno deciso di sottrarsi, tanto che alla fine l'adesione in tutta la ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 21 marzo 2021) ANCONA - Fino a tre ore di tempo per portare a termine l'iter completo della vaccinazione , alla quale però solo in pochi hanno deciso di sottrarsi, tanto che alla fine l'adesione in tutta la ...

Advertising

Mariari30057064 : RT @GarauSilvana: Dovevano presentarsi in 600 ma grazie all'ennesimo errore di regione #Lombardia che dimentica di inviare sms di conferma,… - DavideDavidec : Cosa gli interessa? Se avessero senso della vergogna avrebbero fatto la corsa ai vaccini? I danni degli ordini prof… - divorex82 : RT @GarauSilvana: Dovevano presentarsi in 600 ma grazie all'ennesimo errore di regione #Lombardia che dimentica di inviare sms di conferma,… - libellula58 : RT @GarauSilvana: Dovevano presentarsi in 600 ma grazie all'ennesimo errore di regione #Lombardia che dimentica di inviare sms di conferma,… - _marlene1265 : RT @GarauSilvana: Dovevano presentarsi in 600 ma grazie all'ennesimo errore di regione #Lombardia che dimentica di inviare sms di conferma,… -