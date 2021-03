Udinese-Lazio | le formazioni ufficiali

(Di domenica 21 marzo 2021) Alla Dacia Arena di Udine, alle ore 15,si sfideranno per la 28a giornata del campionato di Serie A. Queste lescelte dai due tecnici:(3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All.: Luca Gotti(3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Muriqi. All.: Simone Inzaghi Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 1 - 1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All.: Gotti.(3 - 5 - 2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Muriqi. All.: Inzaghi. 8'pt Calcio d'angolo per la squadra di Gotti: De Paul mette un buon pallone in mezzo, ma la difesa biancoceleste è attenta.