Traffico Roma del 21-03-2021 ore 16 | 30

(Di domenica 21 marzo 2021) Luceverdema pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto in redazione Marina riccomi prestare attenzione sulla diramazioneNord dove la Polizia Stradale segnala un veicolo in fiamme in prossimità dello svincolo Salaria in direzione raccordo usare le dovute cautele resta comunque scarso ilin queste prime ore del pomeriggio spostamenti condizionati dalle disposizioni agenziali varate per l’emergenza sanitaria in corso e dal blocco ecologico antinquinamento per tutti i veicoli privati a motore all’interno della cosiddetta fascia verde blocco che terminerà alle 20:30 di questa sera anticipiamo per domani la chiusura aldi via di Porta Latina per il rifacimento del manto stradale lavori che termineranno il 25 marzo fare attenzione alla segnaletica trasporto pubblico lavori quest’oggi per la linea C ...