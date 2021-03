Sci freestyle | Rachael Karker e Aaron Blunck vincono la Coppa del Mondo di halfpipe

(Di domenica 21 marzo 2021) Ad Aspen (USA) è andata in scena la prima e unica tappa delladel2021 di, disciplina dello sci. La canadese, fresca dell’argento iridato, ha conquistato il suo primo successo in carriera nel massimo circuito itinerante dopo sei piazzamenti sul podio. La 23enne si è imposta con 93.25 punti, riuscendo ad avere la meglio sulla britannica Zoe Atkin (91.50) e sulla statunitense Brita Sigourney (89.00). Al maschile ha invece trionfato lo statunitense. Il due volte Campione delha conquistato il sesto successo nel circuito con 96.50 punti e ha ovviamente portato a casa la Sfera di Cristallo, battendo il canadese Brendan Mackay (95.00) e il neozelandese Nico Porteous ...

Ad Aspen (USA) è andata in scena la prima e unica tappa della Coppa del Mondo 2021 di halfpipe, disciplina dello sci freestyle. La canadese Rachael Karker, fresca dell'argento iridato, ha conquistato ...