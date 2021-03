Scamacca, non solo Juventus: ci sono anche Inter e Milan (Di domenica 21 marzo 2021) I due gol rifilati al Parma hanno fatto balzare Gianluca Scamacca in cima alla lista degli obiettivi di mercato di diversi top club italiani. Se sul bomber del Genoa, prima, si parlava quasi solamente di Juventus, adesso per il classe 1999, di proprietà del Sassuolo, è tempo di accostamenti importanti anche in ottica Inter e Milan.Ebbene sì, ci sarebbero anche le due Milanesi in corsa per il centravanti che in questa stagione si sta mettendo in mostra con la maglia del Genoa. Per quanto riguarda la sponda nerazzurra di Milano, Scamacca sarebbe l'ideale ricambio per Lukaku. Per il Milan, invece, un bomber vero su cui puntare per il futuro.caption id="attachment 1056939" align="alignnone" width="1024" ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) I due gol rifilati al Parma hanno fatto balzare Gianlucain cima alla lista degli obiettivi di mercato di diversi top club italiani. Se sul bomber del Genoa, prima, si parlava quasi solamente di, adesso per il classe 1999, di proprietà del Sassuolo, è tempo di accostamenti importantiin ottica.Ebbene sì, ci sarebberole dueesi in corsa per il centravanti che in questa stagione si sta mettendo in mostra con la maglia del Genoa. Per quanto riguarda la sponda nerazzurra dio,sarebbe l'ideale ricambio per Lukaku. Per il, invece, un bomber vero su cui puntare per il futuro.caption id="attachment 1056939" align="alignnone" width="1024" ...

