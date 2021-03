Running | Biella-Piedicavallo 2021 | successi di Chevrier e Mukandanga

(Di domenica 21 marzo 2021) L’edizione numero 40 della, gara quest’anno valida come seconda prova del circuito CorriPiemonte è andata in scena nella mattinata di domenica 21 Marzo, facendo segnare un vero e proprio record di partecipanti, con numeri più che raddoppiati rispetto all’edizione del 2019. Evidentemente la difficile situazione pandemica non ha comunque piegato la voglia di sport dei tanti appassionati che si sono presentati al via. Rispettate le attese della vigilia e grande battaglia lungo tutti i 18,6km del percorso caratterizzati anche da 615 metri di dislivello. il valdostano Xavier Chevier e l’atleta della valsesia Italo Quazzola, quest’ultimo vincitore nel 2019, hanno preso immediatamente la testa della gara, seguiti a pochi metri di distanza dal rwandese Jean Baptiste Simukeka. Intorno a metà gara, azione decisiva di...

