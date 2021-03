Roma, coppia gay picchiata per un bacio: ‘Non vi vergognate?’ e volano calci e pugni (VIDEO) (Di domenica 21 marzo 2021) Stavano aspettando il treno e si stavano baciando in stazione. Una scena Romantica, da film, se non fosse che l’epilogo per la coppia non è stato dei migliori. Jean Pierre Moreno, un attivista, e il suo compagno sono stati aggrediti e picchiati a “suon” di calci e pugni da uno sconosciuto. E’ successo a Roma lo scorso 26 febbraio, intorno alle 21, presso la stazione dei treni di Valle Aurelia. A raccontare questa brutta storia sul proprio profilo Facebook l’associazione Gaynet Roma. coppia gay aggredita e picchiata “Non vi vergognate?” e con queste parole lo sconosciuto si è avvicinato alla coppia. Come se amare lo stesso sesso fosse una vergogna, un fatto tutto da condannare e ripudiare. Nel 2021. L’uomo, come racconta Gaynet, ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 marzo 2021) Stavano aspettando il treno e si stavano baciando in stazione. Una scenantica, da film, se non fosse che l’epilogo per lanon è stato dei migliori. Jean Pierre Moreno, un attivista, e il suo compagno sono stati aggrediti e picchiati a “suon” dida uno sconosciuto. E’ successo alo scorso 26 febbraio, intorno alle 21, presso la stazione dei treni di Valle Aurelia. A raccontare questa brutta storia sul proprio profilo Facebook l’associazione Gaynetgay aggredita e“Non vi vergognate?” e con queste parole lo sconosciuto si è avvicinato alla. Come se amare lo stesso sesso fosse una vergogna, un fatto tutto da condannare e ripudiare. Nel 2021. L’uomo, come racconta Gaynet, ha ...

