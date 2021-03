Quagliarella: “Oggi un bel passo avanti. Se non avessi avuto più voglia di lottare, avrei già smesso” (Di domenica 21 marzo 2021) Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto un bel passo in avanti, considerando anche le vittorie di Benevento e Spezia. Io non ero tranquillo, per noi sono tre punti fondamentali. Non penso sia stata una bella partita, ma siamo stati bravi a soffrire. Ho sempre voglia di lottare, altrimenti avrei smesso qualche anno fa. Cerco sempre di essere lucido durante la partita e in campo do indicazioni”. Foto: Instagram Samp L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Fabio, capitano della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto un belin, considerando anche le vittorie di Benevento e Spezia. Io non ero tranquillo, per noi sono tre punti fondamentali. Non penso sia stata una bella partita, ma siamo stati bravi a soffrire. Ho sempredi, altrimentiqualche anno fa. Cerco sempre di essere lucido durante la partita e in campo do indicazioni”. Foto: Instagram Samp L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

