Marotta e doppio Caldore | la Juve Stabia si prende il derby con la Paganese

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Pagani – Lasi aggiudica ilcon lae si consolida in piena zona play off al quinto posto in classifica. Al Marcello Torre finisce 3-1 per le vespe di Padalino che si impongono grazie a un gol die alla doppietta del difensore, reti che consentono ai gialloblu di conquistare la sesta vittoria consecutiva in trasferta. Per lasi è rivelato ininfluente il gol del momentaneo pareggio firmato da Diop. Gli azzurrostellati non riescono a dare continuità al successo ottenuto nel turno precedente con il Bisceglie e restano invischiati in zona play out al diciassettesimo posto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.