Litiga con un avversario in Reggiana-Cosenza, Gliozzi batte la testa e sviene (Di domenica 21 marzo 2021) Ieri, durante Reggiana-Cosenza (1-1), ci sono stati sei minuti di terrore, scrive la Gazzetta dello Sport. A metà ripresa, infatti, Ettore Gliozzi, autore del gol del Cosenza, è svenuto in campo dopo essere stato spinto dal giocatore della Reggiana Ajeti e aver sbattuto la testa sul terreno. “Arbitro e giocatori si sono accorti subito che aveva perso i sensi (col braccio destro curiosamente alzato) e i soccorsi sono stati immediati. Gara sospesa per quasi sei minuti, tra concitazione e angoscia, ma per fortuna l’attaccante ha ripreso conoscenza abbastanza in fretta ed è uscito in barella. Negli spogliatoi però era confuso («Dove sono, cosa è successo?»), così è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova per una Tac di controllo: tutto ok, è potuto ripartire coi compagni“. Tutto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021) Ieri, durante(1-1), ci sono stati sei minuti di terrore, scrive la Gazzetta dello Sport. A metà ripresa, infatti, Ettore, autore del gol del, è svenuto in campo dopo essere stato spinto dal giocatore dellaAjeti e aver sbattuto lasul terreno. “Arbitro e giocatori si sono accorti subito che aveva perso i sensi (col braccio destro curiosamente alzato) e i soccorsi sono stati immediati. Gara sospesa per quasi sei minuti, tra concitazione e angoscia, ma per fortuna l’attaccante ha ripreso conoscenza abbastanza in fretta ed è uscito in barella. Negli spogliatoi però era confuso («Dove sono, cosa è successo?»), così è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova per una Tac di controllo: tutto ok, è potuto ripartire coi compagni“. Tutto ...

