Letta conferma l'alleanza con M5s per battere il centrodestra. Poi vuole due donne capi gruppo Pd (Di domenica 21 marzo 2021) Il neo - segretario accelera sulle strategie in vista delle prossime tornate elettorali. Nel dibattito interno però, fa discutere la sua proposta di avere due donne a guidare i gruppi parlamentari di ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 21 marzo 2021) Il neo - segretario accelera sulle strategie in vista delle prossime tornate elettorali. Nel dibattito interno però, fa discutere la sua proposta di avere duea guidare i gruppi parlamentari di ...

Advertising

Maverick_1956 : @vanabeau Vana che di dissi...?? - RenatoSouvarine : RT @TgLa7: #Letta conferma l'alleanza con #M5s per battere il #centrodestra. Poi vuole due donne capi gruppo #Pd - PetrazzuoloF : RT @TgLa7: #Letta conferma l'alleanza con #M5s per battere il #centrodestra. Poi vuole due donne capi gruppo #Pd - TgLa7 : #Letta conferma l'alleanza con #M5s per battere il #centrodestra. Poi vuole due donne capi gruppo #Pd - mmayr5 : UNA CONFERMA ! IL PD NON E' PIU' un Partito Italiano Lo conferma il suo SEGRETARIO LETTA, da Parigi. -