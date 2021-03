Keita: «La Sampdoria è tornata. Vittoria per i tifosi» (Di lunedì 22 marzo 2021) Keita Balde, attaccante della Sampdoria, fa festa sui social dopo la Vittoria contro il Torino: dedica speciale del numero dieci blucerchiato La Sampdoria vince e convince nel match contro il Torino andato in scena questo pomeriggio. Poco meno di mezz’ora per Keita Balde, che tramite i propri profili social ha festeggiato la Vittoria dedicandola a tutti i tifosi blucerchiati. «3 punti per la classifica, senza prendere gol. La Vittoria del lavoro e del gruppo, da dedicare ai nostri tifosi. Bentornata Samp», la didascalia che accompagna lo scatto caricato dal centravanti senegalese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021)Balde, attaccante della, fa festa sui social dopo lacontro il Torino: dedica speciale del numero dieci blucerchiato Lavince e convince nel match contro il Torino andato in scena questo pomeriggio. Poco meno di mezz’ora perBalde, che tramite i propri profili social ha festeggiato ladedicandola a tutti iblucerchiati. «3 punti per la classifica, senza prendere gol. Ladel lavoro e del gruppo, da dedicare ai nostri. BenSamp», la didascalia che accompagna lo scatto caricato dal centravanti senegalese. Leggi su Calcionews24.com

