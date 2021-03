Juventus-Benevento in tv e streaming: dove vederla (Di domenica 21 marzo 2021) I bianconeri di Pirlo ospitano i giallorossi di Pippo Inzaghi per la 28ª giornata di Serie A: dove vedere Juventus-Benevento La Juventus di Andrea Pirlo sfida in casa il Benevento di Pippo Inzaghi nella 28ª giornata di Serie A. Juventus-Benevento: la partita si giocherà domenica 21 marzo 2021 nello scenario dell’Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio alle ore 15.00. A dirigere il match sarà il signor Rosario Abisso di Palermo. I bianconeri sono terzi in classifica ad una lunghezza dal 2° posto con 55 punti, i sanniti cercano un risultato positivo che sarebbe molto pesante in chiave salvezza e attualmente si trovano in 16ª posizione a quota 26 punti. La gara Juventus-Benevento sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) I bianconeri di Pirlo ospitano i giallorossi di Pippo Inzaghi per la 28ª giornata di Serie A:vedereLadi Andrea Pirlo sfida in casa ildi Pippo Inzaghi nella 28ª giornata di Serie A.: la partita si giocherà domenica 21 marzo 2021 nello scenario dell’Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio alle ore 15.00. A dirigere il match sarà il signor Rosario Abisso di Palermo. I bianconeri sono terzi in classifica ad una lunghezza dal 2° posto con 55 punti, i sanniti cercano un risultato positivo che sarebbe molto pesante in chiave salvezza e attualmente si trovano in 16ª posizione a quota 26 punti. La garasarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva ...

Advertising

juventusfc : E' arrivato Mister @Pirlo_official Le sue parole LIVE ?? - forumJuventus : #JuveBenevento, oggi ore 15. Formazioni GdS: 'Sarà 4-4-2 con Morata e Ronaldo in avanti, a centro Rabiot e Arthur.… - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - Sadiqkanu : @momen25 Juventus 3 - 0 Benevento - _Morik92_ : Vi terrò compagnia con la diretta testuale di #JuveBenevento. Qui per non perdervi nemmeno un minuto ?? -