Inter, pressioni delle nazionali sull'ATS: lunedì si decide sul via libera

Le nazionali starebbero facendo pressioni sull'ATS di Milano al fine di rivedere il divieto ai calciatori di raggiungere le selezioni. La decisione dell'ATS di imporre il rinvio di Inter-Sassuolo ha avuto inevitabilmente una ricaduta anche sulla possibilità di rispondere alla chiamata delle nazionali per i calciatori nerazzurri. La Gazzetta dello Sport riporta come le federazioni stiano facendo pressioni sull'ATS in modo da rimuovere il divieto e consentire ai calciatori convocati di partire per le nazionali. Se non ci dovessero essere nuovi positivi, lunedì l'ATS potrebbe dunque rivedere la sua posizione. L'Inter andrebbe su tutte le furie considerando il rinvio della gara con il Sassuolo.

