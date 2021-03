I 10 camper per vivere e fare smart working tutto l'anno in movimento (Di domenica 21 marzo 2021) C'era una volta il camper 'solo' in vacanza. Da un anno a questa parte è diventato luogo di vita e di lavoro per non pochi italiani: la pandemia e l'obbligato sviluppo dello smart working hanno ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 marzo 2021) C'era una volta il'solo' in vacanza. Da una questa parte è diventato luogo di vita e di lavoro per non pochi italiani: la pandemia e l'obbligato sviluppo dello...

Advertising

rebelionesocial : specialmente se riguarda una situazione su cui non si ha controllo ?? chi ha orecchie per intendere intenda, gli altri in camper - Gazzetta_it : I 10 #camper per vivere e fare #SmartWorking tutto l’anno in movimento - alesaura : @pibo968 @ammaiFiamma No. Infatti per quello prenderei il furgone-camper - jagermeistaaahh : Io ho deciso che se vi vaccinate o non vi vaccinate non me ne frega un cazzo. Io ad agosto prendo un camper e me ne… - GrossoVacanze : Per una partenza fresca e sicura rinnova la toilette del tuo camper con il Fresh-up Set Thetford! Acquista un Fres… -