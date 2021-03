Firenze: il maxi abete di Giuseppe Penone omaggia Dante (Di domenica 21 marzo 2021) In piazza della Signoria a Firenze il maxi abete di Giuseppe Penone omaggia Dante. La scultura sarà inaugurata il 25 marzo in occasione del Dantedì e anticipa la mostra “Alberi Inversi” Alberi In-Versi è la mostra dedicata a Giuseppe Penone che le Gallerie degli Uffizi ospiteranno dal 1 giugno al 12 settembre prossimi, nell’ambito delle… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 21 marzo 2021) In piazza della Signoria aildi. La scultura sarà inaugurata il 25 marzo in occasione deldì e anticipa la mostra “Alberi Inversi” Alberi In-Versi è la mostra dedicata ache le Gallerie degli Uffizi ospiteranno dal 1 giugno al 12 settembre prossimi, nell’ambito delle… L'articolo Corriere Nazionale.

