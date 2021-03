“E’ ora di finirla di diffamare i medici di famiglia”: la lettera di un dottore sannita (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 6 minuti“Basta! La misura è colma. E’ ora di finirla di diffamare ed ingiuriare gratuitamente i medici di famiglia. Soprattutto è ora che smettano di farlo personaggi che rivestono ruoli pubblici consentendosi irresponsabilmente di pontificare e sparare considerazioni su problematiche sanitarie che dimostrano di ignorare ampiamente. E’ inammissibile il caos ed il disorientamento che generano nell’opinione pubblica le loro prese di posizioni, tanto scellerate quanto prive di ogni fondamento, rese in totale spregio delle drammatiche conseguenze del vulnus fiduciario che aprono tra il cittadino ed il suo medico. NON E’ VERO che i medici di famiglia non vogliono vaccinare i propri pazienti. E’ invece vero che non sono materialmente in grado di sopportare la valanga di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 6 minuti“Basta! La misura è colma. E’ ora didied ingiuriare gratuitamente idi. Soprattutto è ora che smettano di farlo personaggi che rivestono ruoli pubblici consentendosi irresponsabilmente di pontificare e sparare considerazioni su problematiche sanitarie che dimostrano di ignorare ampiamente. E’ inammissibile il caos ed il disorientamento che generano nell’opinione pubblica le loro prese di posizioni, tanto scellerate quanto prive di ogni fondamento, rese in totale spregio delle drammatiche conseguenze del vulnus fiduciario che aprono tra il cittadino ed il suo medico. NON E’ VERO che idinon vogliono vaccinare i propri pazienti. E’ invece vero che non sono materialmente in grado di sopportare la valanga di ...

