Battere Milan e Roma ed essere ancora quinti. Per il Napoli c’è più gioia o sono più i rimpianti? (Di domenica 21 marzo 2021) È strana la sensazione che regala la seconda vittoria consecutiva esterna del Napoli. Dopo il Milan, la Roma (0-2 strameritato, doppietta di Mertens). Dopo San Siro, l’Olimpico. La vittoria non può non avere un sapore agrodolce. La squadra di Gattuso è ancora al quinto posto, fuori dalla Champions, eppure anche stasera ha dimostrato di poter Battere la seconda in classifica e l’unica italiana rimasta nelle coppe europee. Se pensiamo a cosa fu Inter-Napoli, con una sconfitta rimediata dopo una partita dominata, è difficile non mangiarsi le mani per una stagione letteralmente buttata. Anche perché è molto improbabile che ricapiterà una Juventus così sbalestrata. Il Napoli adesso è a due punti dalla zona Champions (in caso di parità con l’Atalanta, si qualificherà il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021) È strana la sensazione che regala la seconda vittoria consecutiva esterna del. Dopo il, la(0-2 strameritato, doppietta di Mertens). Dopo San Siro, l’Olimpico. La vittoria non può non avere un sapore agrodolce. La squadra di Gattuso èal quinto posto, fuori dalla Champions, eppure anche stasera ha dimostrato di poterla seconda in classifica e l’unica italiana rimasta nelle coppe europee. Se pensiamo a cosa fu Inter-, con una sconfitta rimediata dopo una partita dominata, è difficile non mangiarsi le mani per una stagione letteralmente buttata. Anche perché è molto improbabile che ricapiterà una Juventus così sbalestrata. Iladesso è a due punti dalla zona Champions (in caso di parità con l’Atalanta, si qualificherà il ...

