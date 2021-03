Astea Energia fa shopping in Ungheria ma cade in una truffa da 600mila euro. Il direttore deve giustificare l’ok al bonifico

Advertising

Indagine in corso su una tentata truffa ai danni di Astea Energia

OSIMO -finisce al centro di una truffa internazionale per la quale ci sono indagini dell'Interpol avviate dalla scorsa settimana. La vicenda, rimbalzata nei corridoi della sede osimana e di ...L'aveva già staccato il servizio idrico, oggi reso possibile grazie ad un pozzo e ad una pompa (funzionante con l'elettrica) che porta l'acqua in superficie. Intanto il primo cittadino ...OSIMO - Astea Energia finisce al centro di una truffa internazionale per la quale ci sono indagini dell’Interpol avviate dalla scorsa settimana. La vicenda, rimbalzata nei corridoi della ...OSIMO – Indagine in corso su una tentata truffa ai danni di Astea Energia. «Nell’ambito di una tentata truffa che non ha a che fare con l’attività dell’azienda – rende noto l’azienda -, stiamo collabo ...