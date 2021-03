Arshavin, dramma in famiglia: l’ex moglie col Covid in fin di vita (Di domenica 21 marzo 2021) dramma familiare per Andrey Arshavin, storico ex calciatore della Nazionale russa e che ha vestito le maglie di Zenit San Pietroburgo e Arsenal. Come riporta il Sun, la sua ex moglie Alisa Arshavina sta infatti combattendo tra la vita e la morte a causa di alcune problematiche legate anche al Covid.dramma Arshavin: ex moglie in fin di vitacaption id="attachment 971371" align="alignnone" width="759" Arshavin (getty images)/captionDa quanto si apprende, la donna sarebbe ricoverata in terapia intensiva per pancreatite acuta e peritonite con annessa positività al Covid-19. L'ex moglie di Arshavin, ex modella, stava combattendo da tempo con una malattia ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021)familiare per Andrey, storico ex calciatore della Nazionale russa e che ha vestito le maglie di Zenit San Pietroburgo e Arsenal. Come riporta il Sun, la sua exAlisaa sta infatti combattendo tra lae la morte a causa di alcune problematiche legate anche al: exin fin dicaption id="attachment 971371" align="alignnone" width="759"(getty images)/captionDa quanto si apprende, la donna sarebbe ricoverata in terapia intensiva per pancreatite acuta e peritonite con annessa positività al-19. L'exdi, ex modella, stava combattendo da tempo con una malattia ...

