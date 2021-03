Sorpresi nel bar a consumare alcolici: scattano multe e chiusura del locale (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoColle Sannita (Bn) – Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno svolto specifici servizi di verifica del rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus “Covid 19” nei comuni della Val Fortore. All’esito dei controlli, i militari della Stazione di Colle Sannita hanno elevato tre sanzioni amministrative, per 1.200 euro complessivi, presso un bar del posto, al cui interno sono stati Sorpresi due avventori a consumare bevande alcoliche. A carico del gestore è stata anche comminata la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni, per aver venduto e consentito la consumazione delle bevande all’interno del locale pubblico. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sanzionato amministrativamente per 400 euro una persona ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoColle Sannita (Bn) – Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno svolto specifici servizi di verifica del rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus “Covid 19” nei comuni della Val Fortore. All’esito dei controlli, i militari della Stazione di Colle Sannita hanno elevato tre sanzioni amministrative, per 1.200 euro complessivi, presso un bar del posto, al cui interno sono statidue avventori abevande alcoliche. A carico del gestore è stata anche comminata la sanzione accessoria dellaper cinque giorni, per aver venduto e consentito la consumazione delle bevande all’interno delpubblico. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sanzionato amministrativamente per 400 euro una persona ...

Advertising

anteprima24 : ** Sorpresi nel #Bar a consumare #Alcolici: scattano multe e #Chiusura del locale ** - SamueleMartini1 : Quando nel 2019 il potente Sergey Lavrov si recò in visita nella Repubblica di San Marino, molti osservatori restar… - JINYONGH00N : ah vabbè dai un altro giorno di pianti nel ToMoon mondo ricordato I bei tempi andati , siamo sorpresi? no qui è pr… - PulcinoRossoner : RT @Phastidio: Siamo a nostra volta sorpresi, sia pure per altri motivi. Alberto Gerli rinuncia all’incarico nel Cts: «Polemiche inattese… - fisco24_info : La felicità? Abita in Finlandia. L’Italia recupera ma resta giù: Diffusi i dati del World Happiness Report. I ricer… -