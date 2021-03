Serie A 28a giornata | i pronostici del 19 03 2021

(Di sabato 20 marzo 2021) La 28esimaparte con l’aperitivo del venerdì: Parma-Genoa, un match che serve al Genoa per continuare la scalata verso la zona più tranquilla della classifica, ma ancor di più è essenziale per gli emiliani, impantanati al penultimo posto con soli 19 punti e in odor di retrocessione. Imisti calcio vedono i gialloblù lievemente favoriti, grazie allo stadio di casa, rispetto ai liguri, ma va detto che il peso specifico del giocare in casa è molto diminuito da quando gli stadi non possono più essere riempiti di tifosi. Sabato 20 marzo tre ulteriori anticipi: Crotone-Bologna, Spezia-Cagliari e Inter-Sassuolo, quest’ultimo però rimandato causa positività al covid di De Vrij e Vecino. I nerazzurri si vedranno rosicchiare qualche punto in attesa del recupero? Uno sguardo alla classifica per analizzare Crotone-Bologna: come il Genoa, i ...

Sono 159 i casi registrati inA tra i calciatori risultati positivi da inizio pandemia. In studio Simona Rolandi e in collegamento gli opinionisti Massimo De Luca da Milano e Domenico ...Oggi alle 18:00, le Aquile di Vincenzo Italiano saranno di scena sul terreno amico del "Picco" per affrontare il Cagliari nel match valido per lagiornata dellaA 2020 - 2021. Out Saponara, Provedel, Krapikas e Estevez, ok invece Mbala Nzola; out Galabinov a causa di un affaticamento muscolare. Ecco la lista dei convocati aquilotti: ...Roma-Napoli – Come seguire la partita in streaming e tv Roma-Napoli in streaming e in tv: ecco dove vederla e come seguirla. Roma-Napoli – L’incontro di ...Oggi alle 18:00, le Aquile di Vincenzo Italiano saranno di scena sul terreno amico del "Picco" per affrontare il Cagliari ...