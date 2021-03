Scoperta centrale dello spaccio: cocaina nei panni stesi e cane in calore anti-blitz (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri pomeriggio i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, hanno proceduto all’arresto per spaccio di M.E., napoletano 44enne pluripregiudicato a seguito di un’attività di indagine finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle adiacenze della stazione ferroviaria di Napoli centrale. L’investigazione è scaturita dopo aver notato, negli ultimi tempi, un andirivieni sospetto di persone, note consumatrici di stupefacenti, che dalla stazione si dirigevano verso un appartamento non lontano da Napoli centrale. I poliziotti delle Squadre di Polizia Amministrativa e Giudiziaria Compartimentali, oltre a procedere di volta in volta a controllare e sanzionare i soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente nei pressi di quel ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri pomeriggio i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, hanno proceduto all’arresto perdi M.E., napoletano 44enne pluripregiudicato a seguito di un’attività di indagine finalizzata alla repressionedi sostanze stupefacenti nelle adiacenze della stazione ferroviaria di Napoli. L’investigazione è scaturita dopo aver notato, negli ultimi tempi, un andirivieni sospetto di persone, note consumatrici di stupefacenti, che dalla stazione si dirigevano verso un appartamento non lontano da Napoli. I poliziotti delle Squadre di Polizia Amministrativa e Giudiziaria Compartimentali, oltre a procedere di volta in volta a controllare e sanzionare i soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente nei pressi di quel ...

