Scontrini non registrati per la Lotteria in area riservata, ecco perché (Di sabato 20 marzo 2021) Non è raro che vengano notati Scontrini non registrati per la Lotteria degli Scontrini appunto, l’iniziativa voluta dal Governo e che premia con estrazioni per ora solo mensili chi utilizza metodi di pagamento elettronici. Molti cittadini italiani si chiedono proprio perché alcune transazioni non appaiano nella loro area riservata e ipotizzano anche problemi di natura tecnica. A dire la verità l’anomalia potrebbe essere dipesa da un dettaglio non certo trascurabile e ha a che fare con quanto emesso dall’esercente. Scontrini fantasma Può accadere che ci siano Scontrini non registrati per la Lotteria e che non appaiono in area riservata dell’utente, sebbene questo ... Leggi su optimagazine (Di sabato 20 marzo 2021) Non è raro che vengano notatinonper ladegliappunto, l’iniziativa voluta dal Governo e che premia con estrazioni per ora solo mensili chi utilizza metodi di pagamento elettronici. Molti cittadini italiani si chiedono proprioalcune transazioni non appaiano nella loroe ipotizzano anche problemi di natura tecnica. A dire la verità l’anomalia potrebbe essere dipesa da un dettaglio non certo trascurabile e ha a che fare con quanto emesso dall’esercente.fantasma Può accadere che ci sianononper lae che non appaiono indell’utente, sebbene questo ...

Advertising

wordweb81 : Scontrini non registrati per la #Lotteria in area riservata, ecco perché - ciccio_radari : @DeNada_G @petergomezblog Ovviamente. Ma non solo. Anche tutti i governi precedenti, da dx a sx, fin dalla prima re… - AlexEP1968 : RT @CicRosina: stamattina al macellaio ho detto di non farmi lo scontrino e lo dirò a tutti da ora in poi, non voglio più scontrini: basta… - Herbert403 : RT @Grand_Battery: #draghi cancella cashback e lotteria degli scontrini, che vanno a vantaggio dei cittadini onesti, cui non frega nulla di… - Cosimo46660721 : RT @CicRosina: stamattina al macellaio ho detto di non farmi lo scontrino e lo dirò a tutti da ora in poi, non voglio più scontrini: basta… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontrini non Come diventare ricchi senza volerlo: bastano 32 giorni PER APPROFONDIRE Diventare ricchi in 32 giorni, ecco perché si può Al momento infatti non si ha alcuna certezza sulla data in cui avverrà l'estrazione annuale degli scontrini emessi e trasmessi tra ...

Per la quarta settimana di fila crollano le vendite della Gdo. Sprofonda il Sud ... però, Emilia - Romagna, Veneto, Trentino Alto - Adige e Friuli Venezia - Giulia non indossano la ... Nei centri della grande distribuzione di Toscana, Umbria, Marche e Lazio gli scontrini sono stati più ...

Lotteria scontrini 2021: quali acquisti non permettono di partecipare InvestireOggi.it Via Grande, sei messa male LIVORNO. Il degrado, lo sporco, le cicatrici sulla pavimentazione. E poi i tanti negozi chiusi e quelli aperti ma vuoti. Se si ama davvero Livorno, non si può che provare dolore - o forse è meglio dir ...

Lotteria scontrini 2021: quali acquisti non permettono di partecipare La lotteria degli scontrini è partita ufficialmente lo scorso 11 marzo 2021 e già ci sono stati i primi vincitori per i pagamenti effettuati a febbraio. La prossima estrazione ci sarà invece l’8 april ...

PER APPROFONDIRE Diventare ricchi in 32 giorni, ecco perché si può Al momento infattisi ha alcuna certezza sulla data in cui avverrà l'estrazione annuale degliemessi e trasmessi tra ...... però, Emilia - Romagna, Veneto, Trentino Alto - Adige e Friuli Venezia - Giuliaindossano la ... Nei centri della grande distribuzione di Toscana, Umbria, Marche e Lazio glisono stati più ...LIVORNO. Il degrado, lo sporco, le cicatrici sulla pavimentazione. E poi i tanti negozi chiusi e quelli aperti ma vuoti. Se si ama davvero Livorno, non si può che provare dolore - o forse è meglio dir ...La lotteria degli scontrini è partita ufficialmente lo scorso 11 marzo 2021 e già ci sono stati i primi vincitori per i pagamenti effettuati a febbraio. La prossima estrazione ci sarà invece l’8 april ...