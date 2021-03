Roma, Smalling in dubbio per il match con il Napoli: i dettagli (Di sabato 20 marzo 2021) Domenica sera ci sarà il big match tra Roma e Napoli, importantissimo per delineare la classifica delle squadre che si contengono l’accesso alla prossima Champions League. Sia Roma che Napoli sono ferme a 50 punti in classifica (gli azzurri hanno però una partita in meno) ed entrambe hanno come obiettivo dichiarato almeno il quarto posto. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Domenica sera ci sarà il bigtra, importantissimo per delineare la classifica delle squadre che si contengono l’accesso alla prossima Champions League. Siachesono ferme a 50 punti in classifica (gli azzurri hanno però una partita in meno) ed entrambe hanno come obiettivo dichiarato almeno il quarto posto. L'articolo

Advertising

DiMarzio : #ASRoma, problema alla coscia per #Smalling: out con il #Parma - napolista : Roma-Napoli, improbabile la presenza di Smalling, Fonseca non vuole rischiarlo Il difensore ieri si è allenato a pa… - MondoNapoli : TuttoSport - Brutte notizie in casa Roma! Smalling in dubbio per il Napoli! - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Smalling in dubbio per la sfida contro il Napoli, out Veretout e Mkhitaryan - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Smalling in dubbio per la sfida contro il Napoli, out Veretout e Mkhitaryan -