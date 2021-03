Programmi TV di stasera, sabato 20 marzo 2021. Rai 1 omaggia Nino Manfredi, al via su Canale 5 il serale di «Amici» (Di sabato 20 marzo 2021) In Arte Nino Rai1, ore 21.15: In Arte Nino Film Tv di Luca Manfredi del 2017, con Elio Germano, Miriam Leone, Duccio Camerini. Prodotto in Italia. Durata: 102 minuti. Trama: Roma 1943. Il giovane Nino Manfredi, reduce da una lunga malattia, conosce una sera alcuni allievi dell’Accademia d’arte drammatica. Affascinato, decide di intraprendere la carriera d’attore, ma il padre Romeo, rigido maresciallo, gli impone di diventare avvocato. Un ritratto di Nino Manfredi, attore tra i più amati del cinema italiano, che racconta la formazione dell’uomo e dell’artista dal 1943 fino alla soglia del successo, nel 1958, con la partecipazione a Canzonissima. Rai2, ore 21.20: F.B.I. – 1^ Tv 4×09: “La strategia del bugiardo”: Antonio Vargas, capo di un importante Cartello della ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 20 marzo 2021) In ArteRai1, ore 21.15: In ArteFilm Tv di Lucadel 2017, con Elio Germano, Miriam Leone, Duccio Camerini. Prodotto in Italia. Durata: 102 minuti. Trama: Roma 1943. Il giovane, reduce da una lunga malattia, conosce una sera alcuni allievi dell’Accademia d’arte drammatica. Affascinato, decide di intraprendere la carriera d’attore, ma il padre Romeo, rigido maresciallo, gli impone di diventare avvocato. Un ritratto di, attore tra i più amati del cinema italiano, che racconta la formazione dell’uomo e dell’artista dal 1943 fino alla soglia del successo, nel 1958, con la partecipazione a Canzonissima. Rai2, ore 21.20: F.B.I. – 1^ Tv 4×09: “La strategia del bugiardo”: Antonio Vargas, capo di un importante Cartello della ...

