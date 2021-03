Nicola | ' Torino | occhio alla Sampdoria'

(Di sabato 20 marzo 2021)- Il tecnico delDavideha presentato in conferenza stampa il prossimo, importante, impegno contro la: " Abbiamo chiuso e commentato il successo con il Sassuolo , ...

- Il tecnico delDavideha presentato in conferenza stampa il prossimo, importante, impegno contro la Sampdoria : " Abbiamo chiuso e commentato il successo con il Sassuolo , dobbiamo solo pensare alla ...Davidel'avrebbe clamorosamente centrata, come abbiamo visto, ma quel giorno si era dovuto ...è innanzitutto non arrendersi di fronte a una corsa salvezza che li vede ora a - 8 dal...Parte oggi la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione. Il presidente Cirio e gli assessori Marnati e Icardi: “Grazie di cuore ai tantissimi testimonial che stanno accogliendo il nostro ap ...Il tecnico granata: "Sarà una battaglia contro una squadra forte, ma possiamo fare un altro passo verso l'obiettivo" ...