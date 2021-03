Nicola: “La Samp è forte, serve attenzione. Voglio la consapevolezza di far bene dal primo minuto” (Di sabato 20 marzo 2021) Davide Nicola, tecnico del Torino, ha presentato così in conferenza stampa la gara contro la Sampdoria: Quanto può incidere il successo ottenuto contro il Sassuolo?“Rimango fedele ai miei principi: l’abbiamo chiusa e commentata, ora pensiamo alla Samp che è forte e sarà una partita difficile. Dobbiamo concentrarci sul prossimo impegno. Sono tosti, giocano in ampiezza e bravi nelle seconde palle, serve una prestazione attenta”. Come si spiega i momenti della squadra nella singola squadra?“Non molliamo mai, anche se commettiamo alcuni errori specialmente all’inizio. Possiamo cambiare pelle e modulo, è una forza: dobbiamo essere più coscienti del fatto di non aspettare episodi negativi per cominciare a fare bene”. Cosa manca per cominciare bene e non dover sempre ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Davide, tecnico del Torino, ha presentato così in conferenza stampa la gara contro ladoria: Quanto può incidere il successo ottenuto contro il Sassuolo?“Rimango fedele ai miei principi: l’abbiamo chiusa e commentata, ora pensiamo allache èe sarà una partita difficile. Dobbiamo concentrarci sul prossimo impegno. Sono tosti, giocano in ampiezza e bravi nelle seconde palle,una prestazione attenta”. Come si spiega i momenti della squadra nella singola squadra?“Non molliamo mai, anche se commettiamo alcuni errori specialmente all’inizio. Possiamo cambiare pelle e modulo, è una forza: dobbiamo essere più coscienti del fatto di non aspettare episodi negativi per cominciare a fare”. Cosa manca per cominciaree non dover sempre ...

