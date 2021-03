Napoli. In giro per le case per tagliare i capelli, parrucchiere ritrova la polizia invece del cliente (Di sabato 20 marzo 2021) Contattato dalla forze dell’ordine per un taglio, parrucchiere cade in trappola e viene multato. Grazie a degli annunci sui social, un parrucchiere andava a casa dei clienti nonostante la zona rossa.. Napoli, multato parrucchiere a domicilio Nell’ambito dei controlli per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché a seguito segnalazione e annunci pubblicitari sui social di servizi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 20 marzo 2021) Contattato dalla forze dell’ordine per un taglio,cade in trappola e viene multato. Grazie a degli annunci sui social, unandava a casa dei clienti nonostante la zona rossa.., multatoa domicilio Nell’ambito dei controlli per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché a seguito segnalazione e annunci pubblicitari sui social di servizi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

gighea : RT @n_e_s_s_uno: Dove è quel ragazzo spiritoso che dava voce nelle viuzze di Napoli? Innamorato portava in giro la serenate? Il golfo anc… - IwEbIsodE : RT @_saraa_russo_: Liam, tutto bene? Hai fatto un giro a Napoli e hai deciso di diventare Cuozzo? I LOVE YOU BUT CUT YOUR HAIR?? (just a jok… - _saraa_russo_ : Liam, tutto bene? Hai fatto un giro a Napoli e hai deciso di diventare Cuozzo? I LOVE YOU BUT CUT YOUR HAIR?? (just… - guastellae : RT @n_e_s_s_uno: Dove è quel ragazzo spiritoso che dava voce nelle viuzze di Napoli? Innamorato portava in giro la serenate? Il golfo anc… - RetwittL : RT @n_e_s_s_uno: Dove è quel ragazzo spiritoso che dava voce nelle viuzze di Napoli? Innamorato portava in giro la serenate? Il golfo anc… -