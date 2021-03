Monza, Brocchi a serio rischio esonero: due nomi per il sostituto (Di sabato 20 marzo 2021) Sono ore di valutazioni in casa Monza, la squadra è reduce da una brutta sconfitta contro il Venezia e l’allenatore Brocchi è a serio rischio esonero. Boateng e compagni sono in corsa per la promozione nel campionato di Serie A, ma le ultime prestazioni non sono state entusiasmanti. Il Monza è reduce da due sconfitte nelle ultime tre partite, quella contro il Venezia e contro la Reggina, tre punti conquistati invece contro la Reggiana. La posizione in classifica è ancora positiva, il Monza occupa la terza posizione ed il distacco dalla zona promozione (occupa dal Lecce) è di appena due punti. Le prossime partite saranno fondamentali per raggiungere l’obiettivo. La panchina del Monza Foto di Giorgio Benvenuti / AnsaLa situazione in casa ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 marzo 2021) Sono ore di valutazioni in casa, la squadra è reduce da una brutta sconfitta contro il Venezia e l’allenatoreè a. Boateng e compagni sono in corsa per la promozione nel campionato di Serie A, ma le ultime prestazioni non sono state entusiasmanti. Ilè reduce da due sconfitte nelle ultime tre partite, quella contro il Venezia e contro la Reggina, tre punti conquistati invece contro la Reggiana. La posizione in classifica è ancora positiva, iloccupa la terza posizione ed il distacco dalla zona promozione (occupa dal Lecce) è di appena due punti. Le prossime partite saranno fondamentali per raggiungere l’obiettivo. La panchina delFoto di Giorgio Benvenuti / AnsaLa situazione in casa ...

