Incendio nella notte a Sauze di Cesana: bruciate due baite (Di sabato 20 marzo 2021) Operazioni di spegnimento complicate dalla temperatura a dieci gradi sotto zero che ha gelato l'acqua per il rifornimento delle pompe

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nella L'argine è stato messo in sicurezza ...monitoraggi che si svolgono sul territorio per controllarlo nella sua interezza e per valutare - con la necessaria, particolare attenzione - le zone al di sotto dell'area percorsa dall'incendio del ...

Incendio nella notte a Sauze di Cesana: serie di baite in fiamme a Bessé ...di Torino sono intervenuti poco dopo la mezzanotte a Sauze di Cesana per l'incendio di alcune baite. Sul posto le squadre da Susa e Pinerolo dei volontari di Oulx, Fenestrelle, Bussoleno. Nella ...

Incendio nella notte a Sauze di Cesana: bruciate alcune baite La Stampa Nuovi problemi causati incendio OVH, digital-forum nuovamente offline Nonostante le varie rassicurazioni avute da parte di OVH che avevano consentito la ripartenza e il perfetto funzionamento del nostro Digital-Forum, ...

Appicca un incendio vicino al distributore di benzina, arrestato Agenti della Polizia di Stato di Latina hanno arrestato un cittadino straniero resosi responsabile di incendio doloso. Nella serata di ieri, a seguito di numerose segnalazioni giunte al 113, gli ...

