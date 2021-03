Highlights Musetti-Tsitsipas 1-6 3-6, semifinale Atp 500 Acapulco 2021 (VIDEO) (Di sabato 20 marzo 2021) Gli Highlights del match Musetti-Tsitsipas 1-6 3-6, valevole per la semifinale dell’Atp 500 di Acapulco 2021. Il greco s’impone in due set e stacca il pass per l’atto conclusivo del torneo. Successo meritato per la prima forza del seeding, vittoriosa dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. Esce a testa alta Musetti, protagonista di una settimana da urlo che lascia ben sperare in vista del prosieguo della stagione. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH IL VIDEO DELLA STANDING OVATION A Musetti IL TABELLONE AGGIORNATO COME SEGUIRE LA FINALE TRA Tsitsipas E ZVEREV SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Glidel match1-6 3-6, valevole per ladell’Atp 500 di. Il greco s’impone in due set e stacca il pass per l’atto conclusivo del torneo. Successo meritato per la prima forza del seeding, vittoriosa dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. Esce a testa alta, protagonista di una settimana da urlo che lascia ben sperare in vista del prosieguo della stagione. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH ILDELLA STANDING OVATION AIL TABELLONE AGGIORNATO COME SEGUIRE LA FINALE TRAE ZVEREV SportFace.

Advertising

TennisWorlden : ATP Acapulco: Lorenzo Musetti vs Dimitrov's HIGHLIGHTS - giovastro73 : RT @OA_Sport: #TENNIS Riviviamo gli highlights della sfida tra Musetti e Dimitrov: un match di alto livello dell'azzurrino che vola in semi… - paolobertolucci : RT @OA_Sport: #TENNIS Riviviamo gli highlights della sfida tra Musetti e Dimitrov: un match di alto livello dell'azzurrino che vola in semi… - jazzcosmo : Quando farà piu vincenti con il diritto per me potrebbe diventare un top ten... ha solo 19 anni! #Musetti Musetti,… - OA_Sport : #TENNIS Riviviamo gli highlights della sfida tra Musetti e Dimitrov: un match di alto livello dell'azzurrino che vo… -