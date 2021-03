Ermal Meta “Tribù Urbana”: n°1 in classifica (Di sabato 20 marzo 2021) Il nuovo album di Ermal Meta “Tribù Urbana” è uscito il 12 marzo ed è entrato direttamente primo nella classifica Top of The Music degli Album e Vinili della settimana. Questa conferma annulla le voci che lo definivano svanito nel nulla. Ermal Meta con “Tribù Urbana” danza con le emozioni? L’album “Tribù Urbana” lo possiamo definire come una danza nelle emozioni che partono con una scarica di energia con la canzone “Uno”, fino al momento meno luminoso di una storia d’amore ma nonostante solare che troviamo con “Stelle cadenti”. “Un milione di cose da dirti”, è una canzone d’amore, dal sound essenziale, pochi accordi per raccontare qualcosa di personale ma capace di risuonare anche a livello ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Il nuovo album di” è uscito il 12 marzo ed è entrato direttamente primo nellaTop of The Music degli Album e Vinili della settimana. Questa conferma annulla le voci che lo definivano svanito nel nulla.con “” danza con le emozioni? L’album “” lo possiamo definire come una danza nelle emozioni che partono con una scarica di energia con la canzone “Uno”, fino al momento meno luminoso di una storia d’amore ma nonostante solare che troviamo con “Stelle cadenti”. “Un milione di cose da dirti”, è una canzone d’amore, dal sound essenziale, pochi accordi per raccontare qualcosa di personale ma capace di risuonare anche a livello ...

Ultime Notizie dalla rete : Ermal Meta L'album di Ermal Meta 1° nella Top di Album e Vinili Il nuovo album di inediti di Ermal Meta 'Tribù urbana' entra al 1° posto della classifica FIMI/GfK Italia Top of the Music di Album e Vinili. "TRIBÙ URBANA" ( https://smi.lnk.to/TribuUrbana ), il nuovo album di inediti di ERMAL ...

Musica: a Maneskin premio giuria giovani di Radioimmaginaria Il primo anno hanno decretato come vincitore Ultimo, il secondo i Pinguini Tattici nucleari, quest'anno hanno proclamato i Maneskin (secondi Francesca Michielin e Fedez, terzo Ermal Meta). È la prima ...

Hit Parade , al top Ermal Meta ANSA Nuova Europa L’album di Ermal Meta 1° nella Top di Album e Vinili Il nuovo album di inediti di Ermal Meta "Tribù urbana" entra al 1° posto della classifica FIMI/GfK Italia Top of the Music di Album e Vinili.

I Maneskin vincono il premio della Giuria degli Adolescenti I Maneskin (tutte le date del tour 2022) hanno ufficialmente ricevuto il premio della Giuria degli Adolescenti. Radioimmaginaria, network degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ha coordinato per il te ...

