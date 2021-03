Dl Sostegni, partite Iva e imprese protestano: 'Sì ai nuovi criteri, ma le risorse non bastano' (Di sabato 20 marzo 2021) imprese, partite Iva e professionisti protestano contro gli aiuti stanziati dal decreto Sostegni , definiti 'insufficienti'. Per il presidente di Confcommercio , Carlo Sangalli , ci sono ancora 'forti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 marzo 2021)Iva e professionisticontro gli aiuti stanziati dal decreto, definiti 'insufficienti'. Per il presidente di Confcommercio , Carlo Sangalli , ci sono ancora 'forti ...

