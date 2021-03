Deddy, chi è il cantante del serale di Amici (Di sabato 20 marzo 2021) Deddy è uno dei cantanti del serale di Amici 2021 a cui partecipa con la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nonostante le critiche ricevute nel corso dei mesi soprattutto da Anna Pettinelli, Deddy è riuscito a conquistare il serale, ma chi è davvero il cantante? Scopriamolo insieme.Dennis Rizzi, in arte Deddy,è originario di Torino. I suoi genitori si sono separati quando lui frequentava ancora la scuola elementare e per superare la sofferenza si è rifugiato nella musica. Ha un fratello più grande. Ha lavorato come barbiere e a causa delle poche possibilità economiche non ha mai studiato canto cominciando a studiare dopo l’ingresso nella scuola di Amici. Deddy è entrato nella scuola di Amici 2021 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021)è uno dei cantanti deldi2021 a cui partecipa con la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nonostante le critiche ricevute nel corso dei mesi soprattutto da Anna Pettinelli,è riuscito a conquistare il, ma chi è davvero il? Scopriamolo insieme.Dennis Rizzi, in arte,è originario di Torino. I suoi genitori si sono separati quando lui frequentava ancora la scuola elementare e per superare la sofferenza si è rifugiato nella musica. Ha un fratello più grande. Ha lavorato come barbiere e a causa delle poche possibilità economiche non ha mai studiato canto cominciando a studiare dopo l’ingresso nella scuola diè entrato nella scuola di2021 ...

